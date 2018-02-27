Наиль Измайлов: "Спартак" предложил сыграть с "Крыльями" в Москве, Сочи или Краснодаре"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов в интервью "СЭ" высказал позицию красно-белых по поводу проведения в Самаре матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Игра должна состояться в среду, 28 февраля, и начаться в 17.30 по московскому времени.
– Как и предполагалось, условия в Самаре будут крайне жесткими и, возможно, непригодными для игры в футбол – это касается как тяжелый погодных условий, так и состояния поля. Что предпринял "Спартак" в связи с этим? – вопрос Измайлову.
– Наши возможности в связи со статусом клуба-гостя были ограничены. Тем не менее, мы сделали все от нас зависящее, чтобы столь важный матч прошел в нормальных и естественных для футбола условиях.
- Что конкретно вы сделали?
– "Спартак" предложил провести матч в Москве, Сочи или Краснодаре. При этом оплату перелета и проживание в отеле соперника наш клуб брал на себя. "Крылья Советов" отказались от этого предложения, настаивая на том, чтобы игра состоялась исключительно в Самаре.
Гендиректор "Крыльев" - о предложении "Спартака": "Это ультиматум или что?"
– Пока, судя по всему, худшие прогнозы погоды оправдываются. Понятно, что при такой температуре и состояние поля будет далеко не лучшим.
– К сожалению, да. Обратил бы внимание на то, что даже по рекомендациям УЕФА температура на момент проведения матча не должна быть ниже отметки в минус 15 градусов. Судя по всему, к моменту начала встречи в Самаре столбик термометра опустится ниже. Футбол – игра контактная и травматичная. И если завтра будет решено провести матч, вероятность получения травм в такую погоду и на таком поле увеличится в разы. При этом не стоит забывать о том, что в составе нашей команды большая группа игроков – кандидатов в сборную России. Чемпионат мира не за горами. Впрочем, будет очень жаль, если в столь непригодных для футбола условиях получат травмы игрок или игроки "Крыльев Советов".
shpasic
а что ж Спартак с Атлетиком в Сочи или Краснодаре не сыграл, а вместо этого морозил своих болельщиков?
15:57
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Раз представители клубов, как я знаю практически единогласно проголосовали за этот дебильный календарь, то пусть играют, без всяких переносов. Может это заставит задуматься. Пусть пишут письма в РФС, еще как-то воздействуют и.т.д. А пока получайте ,что хотели и мотайте на ус.
15:53
Разбанен досрочно
свинья-шантажист. сборники видите ли у него, ЧМ не за горами. назначить сромтаг победителем турнира, выдать им чашку Кубка авансом и освободить вообще от игр. у них же сбродники в составе. про их качество даже заикаться не буду. кстати, а может так тогда и с чемпионатом поступить? сразу шампионами обозвать и отправить тренироваться в Дубаи вплоть до ЧМ.
15:46
Островзаячий
. При этом не стоит забывать о том, что в составе нашей команды большая группа игроков – кандидатов в сборную России________У вас большая группа с крестообразными мучается. Ещё одна группа Глушаков, недорозумение Кутепов, и совсем переставший нормально играть Комбаров. Самедов это вообще ветеран- тормоз. И если с ними что -то случиться, на результат на ЧМ это никак не повлияет. Вы календарь утверждали, вот и проявляйте морально - волевые. А впредь думайте за что голосуете.
15:45
Cheremis57
shur, адекватные болелы давно призывают подержать на трибунах, а не в вип-ложах этих ридурков, которые разваливают футбол в России! Пусть поморозили бы свои яйца- может дошло бы до них, что в футбол в нашей стране всю жизнь играли летом!!
15:45
Ю.Ю.
Бабасян Арсен Ноунеймович _______________ Ага, игроков в аренду из основы Спартака навыдёргивали. Спартак ни в какую не хотел своих футболёров отдавать, но Крылья настояли.
15:41
Cheremis57
Гаттузо Крут!!!!!!#!( За такой саботаж раньше бы получили реальные сроки и волчий билет.) ==== За перевод летнего вида спорта в зиму, эти вредители точно бы поехали на Колыму- в лучшем случае!
15:40
Пятко Ш.-Задэ
Крылья Советов предложил сыграть Спартаку в Якутске, Магадане или Новом Уренгое
15:39
shur
Cheremis57______________ А ты сам просидишь на стадионе минимум 2 часа, а то еще доп.время, пенальти. А морозец крепчать будет. Сиди уж.
15:39
Cheremis57
Бабасян Арсен Ноунеймович, вы что-то путете уважаемый! По спортивному принципу игра должна проходить в Самаре и условия равны для обеих команд!! Так что добро пожаловать в Самару!!!
15:36
Бабасян Арсен Ноунеймович
Крылышки регулярно обращаются в Спартак по вопросам аренды игроков, и Спартак им очень сильно помогал в этом плане. В свете этого упёртость самарцев и желание проскочить в полуфинал не по спортивному принципу вызывает лишь недоумение и может аукнуться отвтеной недружелюбной политикой Спартака в ответ.)) Будут игроков в аренду в пердиве набирать.)) Тем паче. что Спартак уже проучил Крылья год назад, за подобную же упёртость, сослав Самару в первую лигу.))
15:32
TRISP
Что за фигня? Какой это футбол? Нужно матч переносить, хватит позориться.
15:32
Honest Spartak
Knecht hl === Очевидно, что так. Но очень жаль, что у Крыльев не хватает мужества играть в футбол. Главное, чтобы без травм обошлось. Но вообще клоунада, а не футбол конечно. Не приятно.
15:30
Honest Spartak
egoshin-alex === Зато ты молодец, вспомнил о болельщиках. Футбол в -18 это же просто праздник для болельщика, да?
15:29
Knecht hl
Крылья могут выиграть у Спартака, только в антифутбол, и для него очень подходит антиполе, так что у них такая стратегия и они ее придерживаются.
15:27
rw64
serzheo rw64_____ А от кого в прошлом году Спартак 4 0 получил? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Да, ладно. Тогда Крылья еще не умирающие были, составчик был посильнее, раз в год и палка стреляет. Ты что, всерьез веришь в завтрашнюю сенсацию. Честно, не дай Бог. "Спартак" хоть какие очки принесет в таблицу коэффициентов ( в этом году то ли 9, то ли 11). А так остались только Ярославль и Курск, вот еще Самара будет кстати. Да и поломать еще пару игроков сборной не хочется.
15:25
serzheo
rw64_____ А от кого в прошлом году Спартак 4 0 получил?
15:20
Гетеродин
Хах, в Москву хотели перенести.. Респект руководству КС, не поддавайтесь на розовые провокации.
15:19
Overcast_66
Шикарное предложение! В Самаре холод адский, зато в Москве - замечательная весенняя погода, солнышко греет и все условия для футбола )) Хоть бы не позорились со своими инициативами...
15:18
rw64
Хм. В Москву, конечно, неправильно. Вариант в Сочи...А почему, собственно, нет? Сыграют в нормальных условиях. Не вижу, для кого это плохо, если учесть, что при -18 на футбол в Самаре мало кто пойдёт, деньги за перелеты и гостиницу "Спартак" готов оплатить, абы игроков не калечить.Так кто в проигрыше. Только не надо вот тут писать демагогию типа "Самара собирается "Спартак" обыграть". Да, а мой той-терьер съест волкодава. Ну-ну.
15:17
shpasic
в Москве-то теплее, не -23, а -20 всего))
15:15
Жорик Вартанов
вот что сказал Алаев - Однако мы руководствуемся рекомендациями УЕФА: при температуре ниже -15 градусов за час до матча у кромки поля необходимо получить согласие на игру в письменном виде у руководителей обеих команд в присутствии судейской бригады. Так что решение о проведении матча зависит в первую очередь от клубов, которые при его принятии исходят из разных факторов: состояния поля, самих футболистов и так далее.
15:11
Жорик Вартанов
думаю Федун даст на лапу арбитру и тот перед матчем отменит игру, больше вариантов нет, у нас в стране легче кого то подкупить чем ждать адекватного понимания ситуации
15:06
Мастер_Шифу
ЦСКА и Локо играли в более плохих условиях. А почему Спартак не может?
15:05
Kot, kotoryi
Так точно дублем играть будут.
15:03
serzheo
Artorixus_____ Ахахаха)))) Неееет. Сначала изменения в регламенте на следующий сезон, пересмотр календаря, а потом уже "принять предложения" и т.д. Сначала правила - потом игра, никак не наоборот. А то у нас календарь когда верстают об этом не думают, ибо "авось пронесет" или "вдруг кто другой влипнет, только не я" Нет, друзья мои, этот номер не прокатит.
14:58
Lennon
Ещё раз убеждаюсь, что нет адекватного футбола в России!
14:58
Lennon
А ещё Металлург продувается со всех сторон!
14:57
shur
egoshin-alex________________ Сиди на стадионе в -23 и не бухти
14:53
Artorixus
Да разве это дело, играть на мёрзлом поле в такой мороз для любой команды. И ради чего?! Разве нормальный болела на 2 часа пойдёт за свои же деньги морозить сопли?! А футболистам что, валенки с фуфайками надевать. Какой, с позволения сказать, футбол увидят зрители?! Зачем всё это издевательство? Неужели нельзя действительно сыграть на нейтральных полях в южных районах страны. Вот чего добьются те же самарцы?! Ну придут на стадион пара тыс. болел, которые потом начнут буянить от выпитой огненной воды. Пострадают они сами, да и полицаям достанется. Вывод, надо соглашаться на предложения Спартака играть в Сочи или Краснодаре (Москва тоже не подходит), тем паче, что все материальные затраты за это москвичи берут на себя. Ну чего исчо надо-то для футбола?! Если же здесь другие мотивы (могу только предположить какие), тогда конечно, заставят играть хоть в 30-ти градусный мороз.
14:52