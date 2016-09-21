13:53 | ФУТБОЛ — Кубок России

Набабкин - в центре обороны ЦСКА на матч с "Енисеем"

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Стал известен состав ЦСКА на матч 1/16 финала Кубка России против "Енисея". С первых минут место в центре обороны займут Алексей Березуцкий и номинальный фланговый защитник Кирилл Набабкин. В воротах в отсутствие Игоря Акинфеева будет играть Сергей Чепчугов. 

Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом: Чепчугов - Хосонов, Набабкин, А. Березуцкий, Алибеков - Натхо, Гордюшенко - Ионов, Чалов, Миланов - Страндберг; запасные - Помазун, Маклаков, Пухов, Олейников, Кучаев, Жамалетдинов.

Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Енисей" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Красноармеец К

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