Набабкин - в центре обороны ЦСКА на матч с "Енисеем"

Стал известен состав ЦСКА на матч 1/16 финала Кубка России против "Енисея". С первых минут место в центре обороны займут Алексей Березуцкий и номинальный фланговый защитник Кирилл Набабкин. В воротах в отсутствие Игоря Акинфеева будет играть Сергей Чепчугов.

Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом: Чепчугов - Хосонов, Набабкин, А. Березуцкий, Алибеков - Натхо, Гордюшенко - Ионов, Чалов, Миланов - Страндберг; запасные - Помазун, Маклаков, Пухов, Олейников, Кучаев, Жамалетдинов.

Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Енисей" - ЦСКА