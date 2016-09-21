Набабкин - в центре обороны ЦСКА на матч с "Енисеем"

Стал известен состав ЦСКА на матч 1/16 финала Кубка России против "Енисея". С первых минут место в центре обороны займут Алексей Березуцкий и номинальный фланговый защитник Кирилл Набабкин. В воротах в отсутствие Игоря Акинфеева будет играть Сергей Чепчугов.
Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом: Чепчугов - Хосонов, Набабкин, А. Березуцкий, Алибеков - Натхо, Гордюшенко - Ионов, Чалов, Миланов - Страндберг; запасные - Помазун, Маклаков, Пухов, Олейников, Кучаев, Жамалетдинов.
Игра начнется в 15.00 по московскому времени.
Наш состав на кубковый матч в Красноярске. #ЕнисейЦСКА pic.twitter.com/lScaGY7Hli– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 сентября 2016 г.
Красноармеец К
Интересно будет на молодежь посмотреть. Вдруг кто-нибудь да блеснет!
14:06