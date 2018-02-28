12:56 | Футбол — Олимп Кубок России

На матче "Тосно" – "Луч-Энергия" ожидается 1000 зрителей

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"Тосно" на своем официальном сайте сообщил, что матч 1/4 финала Кубка России против "Луч-Энергии" посетят порядка 1000 зрителей. Хозяева выйдут на поле в бело-черных футболках, а команда из Владивостока – в желтых.

Напомним, что игра начнется в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

а этот матч никто не просил перенести? а то ведь и в Петербурге должны быть морозы неслабые.

14:19

ненавижу_Мойшу_Каца

Posidelov87--------Если бы в ростове играли бы...я бы пришел.========= Не повезло тебе, братан. )) Я иду.

13:54

shur

Posidelov87 Если бы в ростове играли бы...я бы пришел.____________ Сейчас и в Ростове не жарко. Особенно вчера.

13:09

Posidelov87

Если бы в ростове играли бы...я бы пришел.

13:04

ole-mer

Аншлаг!!!! Смотрите там не подавите друг друга

12:59

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