На матче "Тосно" – "Луч-Энергия" ожидается 1000 зрителей

"Тосно" на своем официальном сайте сообщил, что матч 1/4 финала Кубка России против "Луч-Энергии" посетят порядка 1000 зрителей. Хозяева выйдут на поле в бело-черных футболках, а команда из Владивостока – в желтых.
Напомним, что игра начнется в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
#ФКТосно сыграет в белом-черном, #ЛучЭнергия в желтом!– ФК ТОСНО (@fctosno) 28 февраля 2018 г.
Матч 1/4 финала Олимп-Кубка России уже сегодня!
📆 28 февраля ⌚19:30 🏛Малая арена СК "Петровский" pic.twitter.com/PJQBdxtDmt
shpasic
а этот матч никто не просил перенести? а то ведь и в Петербурге должны быть морозы неслабые.
14:19
ненавижу_Мойшу_Каца
Posidelov87--------Если бы в ростове играли бы...я бы пришел.========= Не повезло тебе, братан. )) Я иду.
13:54
shur
Posidelov87 Если бы в ростове играли бы...я бы пришел.____________ Сейчас и в Ростове не жарко. Особенно вчера.
13:09
Posidelov87
Если бы в ростове играли бы...я бы пришел.
13:04
ole-mer
Аншлаг!!!! Смотрите там не подавите друг друга
12:59