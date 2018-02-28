На матче "Тосно" – "Луч-Энергия" ожидается 1000 зрителей

"Тосно" на своем официальном сайте сообщил, что матч 1/4 финала Кубка России против "Луч-Энергии" посетят порядка 1000 зрителей. Хозяева выйдут на поле в бело-черных футболках, а команда из Владивостока – в желтых.

Напомним, что игра начнется в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.