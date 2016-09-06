15:55 | ФУТБОЛ — Кубок России

На матче "Енисей" - ЦСКА ожидается аншлаг

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В Красноярске считают, что встреча 1/16 финала Кубка России "Енисей" - ЦСКА соберет полный стадион, который сейчас может вместить 16 тысяч зрителей. Игра начнется в 19 часов местного времени. Билеты начнут продавать уже на следующей неделе. 

- На матче "Енисей" – ЦСКА мы ожидаем аншлаг и специально для этого мы разработали максимально лояльную билетную программу, чтобы у каждого жителя нашего большого края была возможность попасть на этот праздник футбола. Стоимость самого дорогого билета не будет превышать 500 рублей. Старт продаж намечен на 12 сентября, и купить билеты можно будет в том числе и через интернет, – заявил спортивный директор "Енисея" Денис Петровский. (Дмитрий УСКОВ)

 

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