На матче "Енисей" - ЦСКА ожидается аншлаг

В Красноярске считают, что встреча 1/16 финала Кубка России "Енисей" - ЦСКА соберет полный стадион, который сейчас может вместить 16 тысяч зрителей. Игра начнется в 19 часов местного времени. Билеты начнут продавать уже на следующей неделе.

- На матче "Енисей" – ЦСКА мы ожидаем аншлаг и специально для этого мы разработали максимально лояльную билетную программу, чтобы у каждого жителя нашего большого края была возможность попасть на этот праздник футбола. Стоимость самого дорогого билета не будет превышать 500 рублей. Старт продаж намечен на 12 сентября, и купить билеты можно будет в том числе и через интернет, – заявил спортивный директор "Енисея" Денис Петровский. (Дмитрий УСКОВ)