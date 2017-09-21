На матче "Динамо" СПб - "Зенит" ожидается до 35 тысяч зрителей

На матче 1/16 финала Кубка России между санкт-петербургским "Динамо" и "Зенитом" ожидается до 35 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. При этом "Динамо", которое является номинальным хозяином встречи, поддержат до 3 тысяч фанатов.
Встреча "Динамо" СПб – "Зенит" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-21-segodnya-zenit-sygraet-s-peterburgskim-dinamo-na-stadione-sankt-peterburg.htm
unxxx
ноль тоже "до 35000"
12:18