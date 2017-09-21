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12:13 | Футбол — Кубок России

На матче "Динамо" СПб - "Зенит" ожидается до 35 тысяч зрителей

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На матче 1/16 финала Кубка России между санкт-петербургским "Динамо" и "Зенитом" ожидается до 35 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. При этом "Динамо", которое является номинальным хозяином встречи, поддержат до 3 тысяч фанатов.

Встреча "Динамо" СПб – "Зенит" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-21-segodnya-zenit-sygraet-s-peterburgskim-dinamo-na-stadione-sankt-peterburg.htm

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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unxxx

ноль тоже "до 35000"

12:18