16:42 27 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

На матч "Крылья Советов" - "Спартак" зарезервировано 7 500 билетов


На матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" на данный момент зарезервировано 7 500 билетов, информирует пресс-служба самарцев. Вместимость арены составляет 30 250 зрителей.

Отмечается, что "Крылья Советов" ночью прилетели со сборов из Кипра. Вечером команда Андрея Тихонова проведет тренировку. "Спартак" прилетит из Сочи вечером 27 февраля.

Напомним, матч "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет завтра, 28 февраля. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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