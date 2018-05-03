На финал Кубка России по футболу реализовано около 40 тысяч билетов

На финальный матч Кубка России между курским "Авангардом" и "Тосно" на данный момент реализовано около 40 тысяч бесплатных билетов, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

"На финал Кубка России реализовано около 40 тысяч билетов при реальной вместимости стадиона около 42 тысяч мест. Футбольный клуб "Тосно" запросил у РФС одну тысячу билетов, "Авангард" - 2700", - отмечается в сообщении.

Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее РФС сообщал, что билеты на матч будут бесплатными.