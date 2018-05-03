17:51 | Футбол — Олимп Кубок России

На финал Кубка России по футболу реализовано около 40 тысяч билетов

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На финальный матч Кубка России между курским "Авангардом" и "Тосно" на данный момент реализовано около 40 тысяч бесплатных билетов, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

"На финал Кубка России реализовано около 40 тысяч билетов при реальной вместимости стадиона около 42 тысяч мест. Футбольный клуб "Тосно" запросил у РФС одну тысячу билетов, "Авангард" - 2700", - отмечается в сообщении.

Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее РФС сообщал, что билеты на матч будут бесплатными.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180503/1136347482.html

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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crazysun78

Я думал и бесплатно никто не пойдет...

18:18

kac35

Бесплатные билеты? Платно никто не пойдёт? Докатились.

18:01

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