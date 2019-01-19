Мурад Мусаев – о матче с "Ростовом": "Не нужно громких слов о том, что кто-то "думает за "Краснодар"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал "СЭ" возможный перенос ответного матча 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Ростовом" с 24 на 27 февраля.

Изначально все ответные матчи 1/4 финала Кубка были назначены на конец февраля, однако затем были перенесены на март – за исключением встречи "Ростов" – "Краснодар". 17 января РФС сообщил, что игра, как и планировалось, должна пройти 24 февраля. Однако позже стало известно, что 21 января пройдет заседание по согласованию новой даты матча.

– На том совещании "Ростов" переживал, что двухматчевые противостояния в Кубке России никому не нужны, и что в конце осенней части чемпионата за шесть дней ростовчанам предстоит провести три игры – 2, 5 и 8 декабря, – сказал Мусаев. – Валерий Карпин просил "Крылья Советов" перенести встречу с 8 декабря на более позднюю дату, но самарцы ему отказали. Карпин спросил меня, когда играем ответный матч – 23 или 24 февраля? Я ответил: если выйдем из группы в Лиге Европы, то 24 февраля, так как вторую игру в Лиге Европы проведем 21 февраля, а первый полуфинальный матч Кубка России был назначен на 27 февраля. О переносе полуфиналов тогда никто ничего не говорил. А сейчас полуфиналы сдвинули на более поздний срок, и вполне логично, что мы хотим сыграть позже 24-го, так как вернемся из Германии, где будем играть с "Байером" в Лиге Европы, только после обеда 22 февраля.

– Не нужно громких слов о том, что кто-то "думает за "Краснодар". Считаю, у нас есть все основания для того, чтобы провести игру на несколько дней позже. Однако если комиссия решит иначе, сделаем все возможное для победы. На этом ставлю точку в публичном обсуждении этого вопроса, – отметил главный тренер "Краснодара". (Илья Андреев)

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