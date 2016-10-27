18:50 | ФУТБОЛ — Кубок России

Москалев правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита"

"Анжи" - "Зенит". "Анжи" - "Зенит". "Анжи" - "Зенит".
"Анжи" - "Зенит".
0
0
0
7

На 37-й минуте матча 1/8 финала Кубка России "Анжи""Зенит" правильное решение принял арбитр Владимир Москалев, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей, когда в их штрафной упал Будковский. Видеоповтор убеждает, что зенитовский вратарь Михаил Кержаков, прыгнувший в ноги игроку "Анжи", сначала рукой выбил мяч и только потом столкнулся с нападающим. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"

0
0
0
7

Материалы REN-TV

Наследницы Чикатило...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

футбол2018

Бомжам аукнулось за Ростов! На очереди Срамфак!

20:03

RSDsouth

Обидно будет Москалеву , 0:3 летит с Зенитом ...

19:34

баламошка

Зенит-Ростов 3-2. Судейская бригада: Владимир Москалев, Андрей Глот, Дмитрий Чельцов. У меня усё.

19:22

Ботаникум

Априори в стране ГАЗПРЁМИИ пенальти в ворота "Звенита" ВСЕГДА НЕ НАЗНАЧАЮТСЯ ПРАВИЛЬНО! Спросите у ГСО!!!

19:14

shpasic

ну, ещё бы! всё-таки всего 90 т.р. зарплата.

19:11

Platinum1991

Судья Москалёв судит БЕЗОБРАЗНО и закрывает глаза на нарушения Зенитовских игроков! 1. 3 мин. Зенитовский игрок фолит на Бутковском - прихватывая его руками, а судья Москалёв свистит в пользу Зенита, а когда Бутковский показал, что его прихватывали руками, то получил за это желтую карточку от Москалёва НИ ЗА ЧТО! 2. 32 мин. Ломбертс делает ГРУБЫЙ подкат сзади против игрока Анжи - чистая желтая карточка. Москалёв не даёт! Прощает Ломбертса по судейской газпромовской ЩЕДРОСТИ! 3. 35 мин. БЕСПРЕДЕЛ Москалёва! Ни за что Берише даёт желтую карточку, за то, что Нету руками кинул на землю Беришу! - БЕСПРЕДЕЛ судьи Москалёва продолжается! Зрители скандируют - СУДЬЯ ЧЁРТ! 4. 37 мин. 100% ПЕНАЛЬТИ не ставит Москалёв в ворота Зенита! Вратарь сбил игрока Анжи, который выходил один на один на ворота Зенита! - БЕСПРЕДЕЛ судьи Москалёва продолжается! 5. 44 мин. Зенитовец Гарсия срывает атаку и заваливает игрока Анжи. 100% желтая карточка! Москалёв молчит и прощает игрока Зенита.

19:09

В.Коваль

кто бы сомневался...

19:05

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ