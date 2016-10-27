Москалев правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита"

На 37-й минуте матча 1/8 финала Кубка России "Анжи" – "Зенит" правильное решение принял арбитр Владимир Москалев, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей, когда в их штрафной упал Будковский. Видеоповтор убеждает, что зенитовский вратарь Михаил Кержаков, прыгнувший в ноги игроку "Анжи", сначала рукой выбил мяч и только потом столкнулся с нападающим. (Александр БОБРОВ)
футбол2018
Бомжам аукнулось за Ростов! На очереди Срамфак!
20:03
RSDsouth
Обидно будет Москалеву , 0:3 летит с Зенитом ...
19:34
баламошка
Зенит-Ростов 3-2. Судейская бригада: Владимир Москалев, Андрей Глот, Дмитрий Чельцов. У меня усё.
19:22
Ботаникум
Априори в стране ГАЗПРЁМИИ пенальти в ворота "Звенита" ВСЕГДА НЕ НАЗНАЧАЮТСЯ ПРАВИЛЬНО! Спросите у ГСО!!!
19:14
shpasic
ну, ещё бы! всё-таки всего 90 т.р. зарплата.
19:11
Platinum1991
Судья Москалёв судит БЕЗОБРАЗНО и закрывает глаза на нарушения Зенитовских игроков! 1. 3 мин. Зенитовский игрок фолит на Бутковском - прихватывая его руками, а судья Москалёв свистит в пользу Зенита, а когда Бутковский показал, что его прихватывали руками, то получил за это желтую карточку от Москалёва НИ ЗА ЧТО! 2. 32 мин. Ломбертс делает ГРУБЫЙ подкат сзади против игрока Анжи - чистая желтая карточка. Москалёв не даёт! Прощает Ломбертса по судейской газпромовской ЩЕДРОСТИ! 3. 35 мин. БЕСПРЕДЕЛ Москалёва! Ни за что Берише даёт желтую карточку, за то, что Нету руками кинул на землю Беришу! - БЕСПРЕДЕЛ судьи Москалёва продолжается! Зрители скандируют - СУДЬЯ ЧЁРТ! 4. 37 мин. 100% ПЕНАЛЬТИ не ставит Москалёв в ворота Зенита! Вратарь сбил игрока Анжи, который выходил один на один на ворота Зенита! - БЕСПРЕДЕЛ судьи Москалёва продолжается! 5. 44 мин. Зенитовец Гарсия срывает атаку и заваливает игрока Анжи. 100% желтая карточка! Москалёв молчит и прощает игрока Зенита.
19:09
В.Коваль
кто бы сомневался...
19:05