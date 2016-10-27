Москалев правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита"

На 37-й минуте матча 1/8 финала Кубка России "Анжи" – "Зенит" правильное решение принял арбитр Владимир Москалев, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей, когда в их штрафной упал Будковский. Видеоповтор убеждает, что зенитовский вратарь Михаил Кержаков, прыгнувший в ноги игроку "Анжи", сначала рукой выбил мяч и только потом столкнулся с нападающим. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"