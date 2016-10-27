На 57-й минуте матча 1/8 финала Кубка России "Анжи" – "Зенит" при счете 1:0 в пользу хозяев поля Владимир Москалев принял решение, которое после игры будут громко оспаривать зенитовцы. Арбитр показал красную карточку вратарю Михаилу Кержакову.
Судья решил, что голкипер совершил нарушение правил. Видеоповторы убеждают, что арбитр ошибся.
Будковский начал падать на входе в штрафную площадь, когда еще не произошло никакого контакта между игроками. А затем форвард "Анжи" зацепился левой ногой за ногу Кержакова и, закрутив "штопор" и развернувшись в воздухе корпусом, упал.
Москалев назначил было штрафной удар и показал желтую карточку голкиперу. Однако затем он отправился ко второму судье-помощнику и через несколько секунд изменил свое решение, достав красную карточку.
Отметим, что на эту игру был назначен малоопытный ассистент – 30-летний Сергей Архипов, совсем недавно дебютировавший в российской премьер-лиге. С ним и советовался арбитр. (Александр БОБРОВ)
fedor pavlovitsh
Луше бы поставили на матч молодежный состав. Такими опустошенными как можно выходить на кубковый матч? Думаю, что этот Зенит выиграла бы и хорошая дворовая команда. Судья тут ни причем. Полагаю, все что ни делается к лучшему. Пусть доказывают свою состоятельность в Чемпионате России и Лиге Европы.
20:51
пошливы
Судейский беспредел. Так это норма для футбольной мафии. А Зенит не прав в одном - засуживают, уводи команду с поля, пускай в свой "мутковский" футбол играют сами.
20:50
жэ
судья купился конечно. Но если бы за симуляцию после видео просмотров выписывали бы дисквалификацию матчей так на 10-15, то и хитрованов бы поубавилось. судья может ошибиться, но сознательно на..вать его должно сурово наказываться
20:50
Don Miguel
Распустил язычок, получил краснячок! А вот даватьсвои "заключизмы" без протокола матча - это "высший судейский профессионализм"! Браво! Как всегда!
20:50
alursib
Тьфу... Жалкое недоразумение! Так внаглую отдать кубок за чемп! И еще и типа судья тридвараз. Противно! Бомжатня акстись!
20:46
Kortvv
hattabych-_-_-_-_ во время удаления Керж-2 вроде бы находился далеко от судьи. Да и решение главный вынес, посоветовавшись по радио с помощником (так, по крайней мере, прозвучало во время трансляции матча)
20:42
old grumbler
serzheo тебя на поле не хватало ты бы и один всех порвал...
20:42
serzheo
Гаттузо зол!___ Ты не много потерял, Зеня, тупо, слил игру, в наглую. Видимо в 1/16 - не получилось...
20:41
old grumbler
Гаттузо зол! Я игру практически не смотрел... но 4:0 многовато... ---------- а ничего что игра не получалась сломался Гарай а потом вратаря удалили ни за что - и стали играть в девятером после этого...
20:40
kaduly
Да у нас действительно ужасные судьишки,даже конюшне порой достается,хотя гинер с судьями работает
20:36
Гаттузо зол!
Ну что же , всякое бывает. Этот эпизод видимо повлиял на общее итого. Я игру практически не смотрел, потому не буду судить насколько. Но 4:0 многовато.
20:34
Alex3114
Теперь посмотрим матч Анжи - Ростов, в 15-м туре, там помогут уже Ростову. Неплохой треугольничек организовал газпром-проект, разменял нужную игру в ЧР на кубковую. Не в первый раз, кстати :)
20:33
old grumbler
SSergey когда твоя Анжи за 12 дней проведет 4 матча ТОГДА БУДЕШЬ ГОВОРИТЬ КТО КОГО НА ГОЛОВУ ВЫШЕ...
20:29
old grumbler
Всё как всегда убогие футболисты России умеют только падать и изображать что на них нарушили. Подлость игроков всегда оправдывают болельщики - а судья должен все разглядеть и узрить где косяк....
20:26
Vedi
Вспоминается изречение Найдёнова - когда его команда проиграла 0-5 - он сказал - при счёте 0-4 судья сломал игру . Грязная же игра Зенита на протяжении всего матча почему то СЭ не анализируется .
20:25
hattabych
Kortvv Я посмотрел повтор - Кержаков рукой не играл. Удаления не было===========А Кержаков ничего судье не говорил? Сначала ему ж.к. показали.
20:25
townace
Kirillyurrich впреки, клоунидзе, в каком месте твой богий костоломный ростов засудили? В том самом, в том самом.... в своём глазу соринки не видим???
20:23
Гарик "внук Наташи" Попов
Замечу,наши болелы здесь не ноют.Какие-то люди говорят сами с собой. Нытьё,удел слабаков. А проиграли по делу.
20:21
Kortvv
Я посмотрел повтор - Кержаков рукой не играл. Удаления не было
20:18
Граф Замазкин
судья давал зениту возможность сравнять.дзюба с 3 метров смазал.
20:17
Ури-Ури
Как сказал бы Орлов: Ну и что? Ну не удалил бы, и что? Все равно проиграли бы...
20:16
Kirillyurrich
впреки, клоунидзе, в каком месте твой богий костоломный ростов засудили?
20:16
Нубяшка
даги ноль
20:15
Kirillyurrich
Kortvv канеша, мильон процентов
20:15
Kalach
Великолепное судейство!!!!! Всем поделом!!!!
20:15
BABOOIN
это месть Спартака за купленного судью в очной встрече
20:14
townace
Судью на полиграф!!! Мутко за пульт!!!
20:13
SSergey
Анжи был на три головы сильнее бомжей и в этом матче вопрос о победителе не стоял.Вопрос был только в том, сколько отгрузят дагестанские ребята. Да к тому же потеря одного игрока, для команды которая считает себя супер пупер клубом не критична.
20:11
Kortvv
футбол2018 Бомжам аукнулось за Ростов! На очереди Срамфак! 20:03------_-_-_-_- А у Спартака все по честному. Сначала не показанная Кришито красная, а потом спорное удаление Кудряшова. Хотя удаление было 1000%
20:11
townace
футбол2018 Бомжам аукнулось за Ростов! Бог все видит! +100000000000
20:11