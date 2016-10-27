На 57-й минуте матча 1/8 финала Кубка России "Анжи" – "Зенит" при счете 1:0 в пользу хозяев поля Владимир Москалев принял решение, которое после игры будут громко оспаривать зенитовцы. Арбитр показал красную карточку вратарю Михаилу Кержакову.

Судья решил, что голкипер совершил нарушение правил. Видеоповторы убеждают, что арбитр ошибся.

Будковский начал падать на входе в штрафную площадь, когда еще не произошло никакого контакта между игроками. А затем форвард "Анжи" зацепился левой ногой за ногу Кержакова и, закрутив "штопор" и развернувшись в воздухе корпусом, упал.

Москалев назначил было штрафной удар и показал желтую карточку голкиперу. Однако затем он отправился ко второму судье-помощнику и через несколько секунд изменил свое решение, достав красную карточку.

Отметим, что на эту игру был назначен малоопытный ассистент – 30-летний Сергей Архипов, совсем недавно дебютировавший в российской премьер-лиге. С ним и советовался арбитр. (Александр БОБРОВ)

"Анжи" - "Зенит". Фото "СЭ"

"Анжи" - "Зенит". Фото "СЭ"

"Анжи" - "Зенит". Фото "СЭ"