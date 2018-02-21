Москалев обслужит матч "Крылья Советов" - "Спартак"

РФС на своем официальном сайте опубликовал список судей, которые будут работать на матчах 1/4 финала Кубка России. Встречи будут сыграны 27 и 28 февраля.

Назначения на матчи 1/4 финала Кубка России:

27 февраля

"СКА-Хабаровск" – "Шинник": судья – Евгений Турбин;

"Амкар" - "Авангард": судья - Кирилл Левников;

28 февраля

"Крылья Советов" - "Спартак": судья - Владимир Москалев;

"Тосно" - "Луч-Энергия": судья - Алексей Матюнин.