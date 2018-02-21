20:40 21 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Москалев обслужит матч "Крылья Советов" - "Спартак"

1

РФС на своем официальном сайте опубликовал список судей, которые будут работать на матчах 1/4 финала Кубка России. Встречи будут сыграны 27 и 28 февраля.

Назначения на матчи 1/4 финала Кубка России:

27 февраля
"СКА-Хабаровск""Шинник": судья – Евгений Турбин;
"Амкар" - "Авангард": судья - Кирилл Левников;
28 февраля
"Крылья Советов" - "Спартак": судья - Владимир Москалев;
"Тосно" - "Луч-Энергия": судья - Алексей Матюнин.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/205973

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

olon200

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

21:09 21 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!