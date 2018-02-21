Москалев обслужит матч "Крылья Советов" - "Спартак"

РФС на своем официальном сайте опубликовал список судей, которые будут работать на матчах 1/4 финала Кубка России. Встречи будут сыграны 27 и 28 февраля.
Назначения на матчи 1/4 финала Кубка России:
27 февраля
"СКА-Хабаровск" – "Шинник": судья – Евгений Турбин;
"Амкар" - "Авангард": судья - Кирилл Левников;
28 февраля
"Крылья Советов" - "Спартак": судья - Владимир Москалев;
"Тосно" - "Луч-Энергия": судья - Алексей Матюнин.
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Амкар
- Авангард Курск
- Спартак (футбол)
- Луч-Энергия
- СКА-Хабаровск
- Шинник
- Евгений Турбин
- РФС
- Алексей Матюнин
- Кубок России
- Тосно
- Владимир Москалев
- Кирилл Левников
olon200
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
21:09 21 февраля