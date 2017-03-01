Младен Кашчелан: "Вылет из Кубка России трагедией для "Тосно" не станет"

Полузащитник "Тосно" Младен Кашчелан выразил надежду, что команда продемонстрирует свой лучший футбол в матче 1/4 финала Кубка России против "Локомотива". Игра состоится сегодня, начало – в 19.30 по московскому времени.

– Думаю, мы готовы на 100 процентов, – цитирует официальный сайт "Тосно" Кашчелана. – У нас было три полноценных сбора, успели немного отдохнуть в перерывах между ними. Сейчас подходим к "Локомотиву" в хорошем состоянии.

– Можно ли говорить, что "Тосно" теперь будет играть в четыре защитника?

– Я не люблю говорить об этом. Это внутренние дела команды. Мы использовали разные схемы, в том числе и в 4 защитника. Но подробнее говорить не хотел бы.

– Нападающий Евгений Марков пропустит игру с "Локомотивом". Это значимая потеря?

– Серьезная. Вместе с Антоном Заболотным они забили на двоих 18 голов, у них был забивной тандем. Его будет не хватать, у него есть хорошие качества.

– Какое впечатление "Локомотив" оставил у вас по контрольным матчам?

– Там собраны высококвалифицированные футболисты, которые вызываются в свои сборные. Не могу сказать, что мы детально разбирали эту команду. Стараемся концентрироваться на своей игре. Сложно предположить, как соперник будет играть. Будет интересно. Не могу выделить кого-то конкретно в атакующей линии "Локо". Надеюсь, в среду будут выделяться наши форварды.

– Станет ли вылет из Кубка для "Тосно" большой трагедией, учитывая, что команда борется за выход в премьер-лигу?

– Думаю, нет. Не так важно, какой будет результат в отдельно взятом матче. Мы очень старались, много работали, чтобы выйти в 1/4 Кубка России. Нам остается выйти на поле, показать лучшую игру и пройти дальше. Ничего страшного не случится, если вылетим. Но, как уже было сказано, наша главная задача – попасть в премьер-лигу.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"