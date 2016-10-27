Младен Кашчелан: "Крылья Советов" или "Локомотив"? "Тосно" это непринципиально"

Полузащитник "Тосно" Младен Кашчелан после игры 1/8 финала Кубка России против "Динамо" (3:2) отметил, что красота футбола и заключается в большом количестве голов. Черногорец подчеркнул, что его команда проявила характер.

– У нас хорошо получалось разыгрывать стандартные положения, – цитирует "Спорт день за днем" Кашчелана. – Первый гол пришел после штрафного, второй и третий после угловых. Поэтому, когда на последних минутах мяч ушел за лицевую, подумали, что это наш шанс. Почему бы и нет? Мы проявили характер, ведь действительно тяжело прийти в себя после того, как ведешь 2:0, а потом пропускаешь и счет становится равным.

– Чего не хватило во втором тайме, чтобы удержать преимущество?

– Говорят ведь, что 2:0 самый худший счет. В первом моменте сыграло стандартное положение, потом подача с фланга и наша ошибка. Если бы я знал, как не пропустить, то сказал бы своим партнерам. В этом и есть вся красота футбола, когда команды забивают столько мячей.

– Когда счет стал 2:1, показалось, что "Тосно" слишком уж глубоко село в оборону?

– Это сидело в голове у каждого футболиста – постараться удержать преимущество. Мы хотели играть на контратаках, но не всегда получилось.

– В следующем раунде вы встретитесь с победителем пары "Крылья Советов" – "Локомотив". С кем хотели бы сыграть?

– Честно говоря, непринципиально. Обе команды из премьер-лиги.