Мирослав Лобанцев: "Локомотиву" надо забивать первым с матче с "Крыльями"

Голкипер "Локомотива" Мирослав Лобанцев, который в прошлом сезоне на правах аренды играл за "Крылья Советов", накануне матча 1/8 финала Кубка России с самарской командой отметил сильную игру соперника в обороне. Также он сделал акцент на том, что красно-зеленым необходимо забить первыми. Встреча состоится в четверг и начнется в 18.00 по московскому времени.

– Что могу сказать про Самару? Люди живут футболом, - цитирует пресс-служба московского клуба Лобанцева. - Как говорится, один город – одна команда. Стадион собирает аншлаги, болельщиков очень много. Думаю, вокруг кубкового матча, еще и против "Локо" будет ажиотаж. В Самаре футболистов знают в лицо, подходят на улицах. Я когда только приехал в город, со мной уже здороваться начали. Приятно, конечно. Не столько от персонального внимания – сколько от внимания болельщиков к команде.

"Крылья" сильны в обороне и потому мало пропускают. Самарцы играют в пять защитников и два опорника, основная задача – не пропустить, а впереди надеяться на удачные контратаки и быстрых футболистов – таких, как Молло. Игра будет очень тяжелой – тем более что у "Крыльев" не совсем ладятся дела в чемпионате, а потому Кубок для них особенно важен. Да и по тому сезону помню: в апреле "Локо" приезжал в Самару, сыграли 0:0. Матч смотрел со скамейки, было очень интересно: матч хоть и без голов, но с таким упорством… "Локомотиву" надо забивать первым и желательно до свистка на перерыв. Зная "Крылья", во втором тайме сделать это будет гораздо сложнее.

Но и у нас мотивация на игру не меньше: победа над ЦСКА принесла много позитива в команду, но надо подкреплять его и побеждать еще и еще. Ни в коем случае нельзя допустить недооценку – а это частая история для команд-фаворитов. "Спартак", ЦСКА из розыгрыша уже выбыли, думаю, во многом по этой причине. А вообще, вспоминая наш путь к Кубку-2014/15 – матчи всегда складываются непредсказуемо, с дополнительным временем и серией пенальти. Мы тогда дважды "дотягивали" именно до пенальти – в четвертьфинале с "Рубином" и полуфинале с "Оренбургом".

Хорошо, что в Астрахани победили. И очень надеемся, что в этом сезоне удастся повторить триумф!

Футбол футболом, а многих ребят я буду очень рад видеть. В "Крыльях" хороший коллектив, дружный. Особо близко сошелся с голкипером Георгием Лорией. Он очень хорош и как вратарь, и как человек: помогал мне во многих ситуациях, учил. Лория поиграл в Европе, очень опытный, имеет хорошую репутацию.

Как дела у меня? Да неплохо. Тренируюсь, пытаюсь помочь молодежке, жду своего шанса в основе. А там уж видно будет.