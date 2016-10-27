Миранчук - на острие атаки "Локо" на матч с "Крыльями"

Стали известны составы "Крыльев Советов" и "Локомотива" на матч 1/8 финала Кубка России. На острие атаки железнодорожников сыграет номинальный хавбек Алексей Миранчук. Три бывших футболиста самарцев - Мирослав Лобанцев, Роман Шишкин и Владислав Игнатьев - остались на скамейке запасных.
Полностью составы выглядят следующим образом:
"Крылья Советов": Конюхов - Цаллагов, Надсон, Таранов, Концедалов, Ятченко - Бато, Родич, Молло - Мбакогу, Корниленко.
Запасные - Павлов, Лория, Башкиров, Чочиев, Паскуато, Зинков, Маргасов, Божин.
"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов - И. Денисов, Михалик - Самедов, Фернандеш, Майкон - Миранчук.
Запасные - Абаев, Лобанцев, Лапшов, Шишкин, Ротенберг, Логашов, Коломейцев, Игнатьев, Касаев, Ндинга, Шкулетич, Хенти.
Игра начнется в 18.00 по московскому времени.