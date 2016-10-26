18:35 | ФУТБОЛ — Кубок России

Милевский – в запасе "Тосно" на игру с "Динамо"

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Стал известен стартовый состав "Тосно" на матч 1/8 финала Кубка России с "Динамо". Отметим, что экс-форвард сборной Украины Артем Милевский остался в запасе клуба из Ленинградской области. На острие атак хозяев выйдет Александр Кутьин, известный по выступлениям за тульский "Арсенал". Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

"Тосно": Нигматуллин – Абазов, Буйволов, Дугалич, Гарбуз – Руст. Мухаметшин, Кашчелан, Палиенко, Тетрашвили, Галиулин – Кутьин.

Запасные: Лукичев, Сухарев, Причиненко, Богаев, Милевский, Киреенко, Чиркин.

Трансляция матча "Тосно" - "Динамо"

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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