Михаил Осинов: "Ростов" должен пользоваться шансом в Кубке России"

Советник генерального директора "Ростова" Михаил Осинов отметил, что Кубок России - самый близкий путь к Европе. По его словам, донская команда сделает все возможное, чтобы пройти в четвертьфинал.

- Безусловно, Кубок России - это самый близкий путь к Европе, - приводят "Известия" слова Осинова. - Я считаю, многие команды РФПЛ поступают неправильно, наплевательски относясь к этому турниру. Полагаю, "Ростов" и "Амкар" в среду сделают все возможное, чтобы пройти в четвертьфинал. Для них этот турнир - реальный шанс на попадание в еврокубки.

- У всех бывают трудные времена. И "Ростов" здесь не исключение. Надеюсь, в ближайшее время команда исправит свое турнирное положение. Кубок России - это другой турнир, нежели чемпионат России. Тут одно поражение лишает тебя титула, а в национальном первенстве всегда можно исправить ситуацию. Уверен, "Ростов" правильно делает, что всерьез относится к Кубку и хочет повторить успех 2014 года. Тем более сейчас у команды неплохая сетка - с топ-клубом она может столкнуться только в финальном матче. Таким шансом надо пользоваться.