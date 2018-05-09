Михаил Боярский: "Рад за "Тосно", ребята постояли за честь Петербурга"

Известный артист, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поздравил "Тосно" с победой над "Авангардом" (2:1) в финале Кубка России.

Напомним, ранее Боярский после неудачи сине-бело-голубых заявил: "Уж лучше буду больше болеть за "Тосно", чем за "Зенит", а на домашнем матче команды Дмитрия Парфенова в 29-м туре надел зелено-белый клубный шарф.



- Очень рад, что выиграл "Тосно", и что Мирзов забил победный мяч, благодаря своему индивидуальному мастерству, - отметил Боярский.

Это очень приятно. Я за соседей болел, и думаю, это успех сыграет хорошую роль в их дальнейшей судьбе. Ребята постояли за честь Петербурга. (Филипп ПАПЕНКОВ)

