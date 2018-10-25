Мигел Кардозу: "В Казани "Динамо" не смогло сыграть, как против "Зенита"

Полузащитник "Динамо" Мигел Кардозу после поражения от "Рубина" в матче Олимп-Кубка России (0:1) поделился эмоциями от этой игры.

- Я думаю, что мы плохо играли до пропущенного гола, - сказал Кардозу. - "Рубин" играл очень компактно. Мы создали не очень много шансов, но они у нас были. Нам надо готовиться к очень сложному матчу в воскресенье в Грозном.

- Может быть немного не хватило эмоций после победы над "Зенитом"?

- Мы хорошо сыграли с "Зенитом". И не смогли сегодня сыграть на том же уровне, но если мы покажем его в воскресенье, то победим "Ахмат".

- Чувствовалось, что "Динамо" не хватает Панченко, Рауша и Соу.

- Я думаю, что дело не в них. Мы имели свои моменты, но нам просто нужна была удача. А все эти игроки должны выйти на поле в ближайшем матче чемпионата. (Артур Еникеев)

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