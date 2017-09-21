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17:24 | Футбол — Кубок России

Медведев и Ротенберг - в стартовом составе "Локомотива" на игру с "Крыльями"

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Главные тренеры "Крыльев Советов" и "Локомотива" огласили стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка России. С первых минут у столичной команды на поле выйдут вратарь Никита Медведев и защитник Борис Ротенберг.

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Зотов, Феррейра, Немчанинов, Ткачук, Башкиров, Зинков, Кленкин, Мияйлович, Корниленко.

Запасные: Леонов, Тихонов, Гоцук, Голышев, Чочиев, Георгиевский, Ланин, Самодин, Алиев.

"Локомотив": Медеведев, Ротенберг, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Эдер.

Запасные: Гильерме, В. Денисов, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбус, Галанин, Галаджан.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

надо же! и Медведев, и Ротенберг! ещё пары звучных фамилий не хватает.

17:27