Медведев и Ротенберг - в стартовом составе "Локомотива" на игру с "Крыльями"

Главные тренеры "Крыльев Советов" и "Локомотива" огласили стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка России. С первых минут у столичной команды на поле выйдут вратарь Никита Медведев и защитник Борис Ротенберг.

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Зотов, Феррейра, Немчанинов, Ткачук, Башкиров, Зинков, Кленкин, Мияйлович, Корниленко.

Запасные: Леонов, Тихонов, Гоцук, Голышев, Чочиев, Георгиевский, Ланин, Самодин, Алиев.

"Локомотив": Медеведев, Ротенберг, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Эдер.

Запасные: Гильерме, В. Денисов, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбус, Галанин, Галаджан.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"