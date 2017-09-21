Медведев и Ротенберг - в стартовом составе "Локомотива" на игру с "Крыльями"

Главные тренеры "Крыльев Советов" и "Локомотива" огласили стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка России. С первых минут у столичной команды на поле выйдут вратарь Никита Медведев и защитник Борис Ротенберг.
"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Зотов, Феррейра, Немчанинов, Ткачук, Башкиров, Зинков, Кленкин, Мияйлович, Корниленко.
Запасные: Леонов, Тихонов, Гоцук, Голышев, Чочиев, Георгиевский, Ланин, Самодин, Алиев.
"Локомотив": Медеведев, Ротенберг, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Эдер.
Запасные: Гильерме, В. Денисов, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбус, Галанин, Галаджан.
shpasic
надо же! и Медведев, и Ротенберг! ещё пары звучных фамилий не хватает.
17:27