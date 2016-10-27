Майкон: "Второй гол в двух матчах? Мне просто везет"

Нападающий "Локомотива" Майкон после победы над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что его гол - стечение обстоятельств. Форвард открыл счет в поединке, забив второй мяч в двух последних играх. На его счету также единственный гол в поединке чемпионата России против ЦСКА (1:0).

- Второй гол в двух матчах? Мне просто везет. Я давно не играл 90 минут, - цитирует официальный сайт "Локомотива" Майкона. - Нужно еще больше работать и набирать форму. Но я очень рад, что помогаю команде. Я забил ЦСКА и "Крыльям", и оба раза мы побеждали - это главное. Хочу поздравить команду и болельщиков!

Нужно продолжать в том же духе и подниматься по турнирной таблице в чемпионате России. Мы долго не могли выиграть. Конечно, сейчас настроение у команды хорошее.