21:13 | ФУТБОЛ — Кубок России

Майкон: "Второй гол в двух матчах? Мне просто везет"

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Нападающий "Локомотива" Майкон после победы над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что его гол - стечение обстоятельств. Форвард открыл счет в поединке, забив второй мяч в двух последних играх. На его счету также единственный гол в поединке чемпионата России против ЦСКА (1:0).

- Второй гол в двух матчах? Мне просто везет. Я давно не играл 90 минут, - цитирует официальный сайт "Локомотива" Майкона. - Нужно еще больше работать и набирать форму. Но я очень рад, что помогаю команде. Я забил ЦСКА и "Крыльям", и оба раза мы побеждали - это главное. Хочу поздравить команду и болельщиков!

Нужно продолжать в том же духе и подниматься по турнирной таблице в чемпионате России. Мы долго не могли выиграть. Конечно, сейчас настроение у команды хорошее.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14124

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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