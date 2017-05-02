Майкон: "Хочу творить историю с "Локомотивом"

Нападающий "Локомотива" Майкон после победы над "Уралом" в финале Кубка России (2:0) признался, что этот трофей самый значимый в карьере. 27-летний бразилец во второй раз в карьере стал победителем Кубка России.

- Это моя вторая победа в финале Кубка России, - цитирует пресс-служба клуба Майкона. - Когда я пришел в "Локомотив", сразу сказал, что хочу творить историю и выигрывать трофеи. Я очень рад. Для меня этот кубок самый значимый. Я долго не играл, восстанавливался после травмы, а сейчас мы одержали победу!

Трансляция матча "Урала" – "Локомотив"