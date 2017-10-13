13:20 | Футбол — Кубок России

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 октября


Определена дата и время начала матчей 1/8 финала Кубка России, информирует пресс-служба РФПЛ. Встречи этой стадии турнира пройдут 25 октября. 

25 октября, среда (везде указано московское время)

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 11:30

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Енисей" (Красноярск) – 12:00

"Тамбов""Авангард" (Курск) – 14:00

"Шинник" (Ярославль) – "Олимпиец" (Нижний Новгород) – 15:00

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Амкар" (Пермь) – 18:30

"Спартак""Спартак" (Нальчик) – 19:00

"Рубин" (Казань) – "Крылья Советов" (Самара) – 19:00

"Тосно""Томь" (Томск) – 19:00

Турнирная таблица здесь

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_20950.html

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