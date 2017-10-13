Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 октября

Определена дата и время начала матчей 1/8 финала Кубка России, информирует пресс-служба РФПЛ. Встречи этой стадии турнира пройдут 25 октября.
25 октября, среда (везде указано московское время)
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 11:30
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Енисей" (Красноярск) – 12:00
"Тамбов" – "Авангард" (Курск) – 14:00
"Шинник" (Ярославль) – "Олимпиец" (Нижний Новгород) – 15:00
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Амкар" (Пермь) – 18:30
"Спартак" – "Спартак" (Нальчик) – 19:00
"Рубин" (Казань) – "Крылья Советов" (Самара) – 19:00
"Тосно" – "Томь" (Томск) – 19:00
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ростов
- Спартак Нч
- Амкар
- Томь
- Авангард Курск
- Спартак (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Луч-Энергия
- СКА-Хабаровск
- Шинник
- Тосно
- Динамо СПб (Футбол)
- ФК Тамбов
- Олимпиец