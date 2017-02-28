09:13 | ФУТБОЛ — Кубок России

Матч "Урал" - "Краснодар" покажут в кинотеатре Екатеринбурга

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Игра 1/4 финала Кубка России "Урал""Краснодар" покажут в прямом эфире в большом зале кинотеатра "Пассаж". Матч должен был пройти в Екатеринбурге, но три дня назад по решению РФС встреча была перенесена в Краснодар. "Урал" принес свои извинения болельщикам и предложил посмотреть игру в кинотеатре, где пройдет прямая трансляция матча.

"Мы чувствуем свою ответственность перед болельщиками за перенос матча в Краснодар, поэтому впервые будем транслировать матч нашей команды в кинотеатре для того, чтобы каждый смог ощутить такие же эмоции, как и на стадионе. Приглашаем болельщиков поддержать футболистов и насладиться игрой", – говорит пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских.

Трансляция начнется в 19:30 по московскому времени, а вход будет свободным. Поскольку большой зал кинотеатра вмещает только 500 гостей, то приоритетное право занять лучшие места получат владельцы абонементов.

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