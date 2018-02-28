Матч "Тосно" - "Луч-Энергия" может быть также перенесен

Матч 1/4 финала Кубка России "Тосно" - "Луч-Энергия" может быть перенесен. Тосненцы в официальном Твиттере выложили фотографию уличного термометра. Температура составляет -13 градусов.

Ситуация пока выглядит вот так👇



Руководство, тренеры и игроки #ФКТосно настроены играть.



Ждем 18:30, тогда будут сделаны контрольные замеры и будет принято решение pic.twitter.com/lKLsvz6r7A – ФК ТОСНО (@fctosno) 28 февраля 2018 г.

Ранее стало известно, что другая четвертьфинальная игра "Крылья Советов" - "Спартак" также была перенесена.

По информации "СЭ", игра будет перенесена на апрель.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live!