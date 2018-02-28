18:26 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Матч "Тосно" - "Луч-Энергия" может быть также перенесен


Матч 1/4 финала Кубка России "Тосно" - "Луч-Энергия" может быть перенесен. Тосненцы в официальном Твиттере выложили фотографию уличного термометра. Температура составляет -13 градусов.

Ранее стало известно, что другая четвертьфинальная игра "Крылья Советов" - "Спартак" также была перенесена.

По информации "СЭ", игра будет перенесена на апрель.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live! 

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