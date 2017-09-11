Матч Кубка России между "Динамо" СПб и "Зенитом" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург"

Матч 1/16 финала Кубка России между санкт-петербургским "Динамо" и "Зенитом" пройдет на стадионе "Крестовский", сообщает пресс-служба "Динамо". Клуб, выступающий в ФНЛ, домашние встречи в первенстве проводит на "Петровском".
Игра между командами состоится 21 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вот так и проводится перепись баранов с одной извилиной. Грустно.
15:18
sb1006
Есть хоть один сомневающийся в исходе ?
15:11
Wild Weasel
Получается "гостевой" матч Зенита перенесли на его стадион? И почему я не удивлён?..
15:08
marksan
А как же бакланы? Будет нарушен их режим в связи с изменением графика игр! Это экологически вредно для птиц!
14:52
ole-mer
Если в премьер-лигу к Тосно, поднимутся одновременно Динамо Сп-Б и Оренбург, то Зениту можно смело в новом сезоне уже в первом туре рисовать 18 очков
14:42