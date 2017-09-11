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14:33 | Футбол — Кубок России

Матч Кубка России между "Динамо" СПб и "Зенитом" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург"

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Матч 1/16 финала Кубка России между санкт-петербургским "Динамо" и "Зенитом" пройдет на стадионе "Крестовский", сообщает пресс-служба "Динамо". Клуб, выступающий в ФНЛ, домашние встречи в первенстве проводит на "Петровском".

Игра между командами состоится 21 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России

Дополнительная информация

https://twitter.com/dynamo_spb/status/907198097155129344

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вот так и проводится перепись баранов с одной извилиной. Грустно.

15:18

sb1006

Есть хоть один сомневающийся в исходе ?

15:11

Wild Weasel

Получается "гостевой" матч Зенита перенесли на его стадион? И почему я не удивлён?..

15:08

marksan

А как же бакланы? Будет нарушен их режим в связи с изменением графика игр! Это экологически вредно для птиц!

14:52

ole-mer

Если в премьер-лигу к Тосно, поднимутся одновременно Динамо Сп-Б и Оренбург, то Зениту можно смело в новом сезоне уже в первом туре рисовать 18 очков

14:42