Матч Кубка России между "Динамо" СПб и "Зенитом" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург"

Матч 1/16 финала Кубка России между санкт-петербургским "Динамо" и "Зенитом" пройдет на стадионе "Крестовский", сообщает пресс-служба "Динамо". Клуб, выступающий в ФНЛ, домашние встречи в первенстве проводит на "Петровском".

Игра между командами состоится 21 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России