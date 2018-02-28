Матч "Крылья" – "Спартак" могут перенести на апрель

По информации "СЭ", в том случае, если сегодня комиссия РФС примет решение о невозможности проведения матча четвертьфинала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" в Самаре, встреча будет перенесена на апрель.
Об этом "СЭ" сообщил источник, знакомый с ситуацией. В настоящий момент члены комиссии РФС замеряют температуру в чаше стадионе. (Сергей ЕГОРОВ)
Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.
"Спартак" - "Крылья", "Тосно" - "Луч-Энергия". Самый холодный день Кубка России. LIVE!
Коуч07
Если отказался, засчитать поражение, да и всё.
17:16 28 февраля
Andru_15
Матч "Крылья Советов" – "Спартак" перенесен!
16:56 28 февраля
Jean4
А заранее как-бы нельзя было перенести??? Страна дураков.
16:55 28 февраля
ЗЮК~
Местные недоумки,начинайте вонять,отмена.
16:55 28 февраля
ЗЮК~
Millwall82,это странно,что мозги есть только в одной команде.Кстати,игру перенесли.
16:52 28 февраля
Тестикулы Серены
Чего боятся хряки? Разбиться у них ничего уже не может )))))))))))))))))
16:52 28 февраля
Don
Millwall82, Асмарал наше всё))) Иди подлечись болезный)
16:51 28 февраля
Serenky25
Где информация то? Многие не знают сколько брать на грудь?
16:50 28 февраля
Millwall82
Позор то, что одна ромбовидная команда диктует другим правила, напомнило Ювентус в конце 90 и до 2006 года.
16:49 28 февраля
Serenky25
Градусники лопаются. Не выдерживают.
16:45 28 февраля
crazysun78
zenitoman, Один разбили, второй потеряли, а третий закатился куда то...
16:43 28 февраля
Andru_15
Да ясно уже что там холоднее -15. Так что перенос однозначно. Просто договариваются о новой дате.
16:43 28 февраля
pahom-17
ага..а часа через 2 потеплеет... весна завтра..)))
16:43 28 февраля
zenitoman
Уже 12 минут замеряют... Не умеют градусником пользоваться?
16:40 28 февраля