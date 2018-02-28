Матч "Крылья" – "Спартак" могут перенести на апрель

По информации "СЭ", в том случае, если сегодня комиссия РФС примет решение о невозможности проведения матча четвертьфинала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" в Самаре, встреча будет перенесена на апрель.

Об этом "СЭ" сообщил источник, знакомый с ситуацией. В настоящий момент члены комиссии РФС замеряют температуру в чаше стадионе. (Сергей ЕГОРОВ)

Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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