16:36 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Матч "Крылья" – "Спартак" могут перенести на апрель

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По информации "СЭ", в том случае, если сегодня комиссия РФС примет решение о невозможности проведения матча четвертьфинала Кубка России "Крылья Советов""Спартак" в Самаре, встреча будет перенесена на апрель.

Об этом "СЭ" сообщил источник, знакомый с ситуацией. В настоящий момент члены комиссии РФС замеряют температуру в чаше стадионе. (Сергей ЕГОРОВ)

Игра начнется в 17.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" - "Крылья", "Тосно" - "Луч-Энергия". Самый холодный день Кубка России. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Коуч07

Если отказался, засчитать поражение, да и всё.

17:16 28 февраля

Andru_15

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" перенесен!

16:56 28 февраля

Jean4

А заранее как-бы нельзя было перенести??? Страна дураков.

16:55 28 февраля

ЗЮК~

Местные недоумки,начинайте вонять,отмена.

16:55 28 февраля

ЗЮК~

Millwall82,это странно,что мозги есть только в одной команде.Кстати,игру перенесли.

16:52 28 февраля

Тестикулы Серены

Чего боятся хряки? Разбиться у них ничего уже не может )))))))))))))))))

16:52 28 февраля

Don

Millwall82, Асмарал наше всё))) Иди подлечись болезный)

16:51 28 февраля

Serenky25

Где информация то? Многие не знают сколько брать на грудь?

16:50 28 февраля

Millwall82

Позор то, что одна ромбовидная команда диктует другим правила, напомнило Ювентус в конце 90 и до 2006 года.

16:49 28 февраля

Serenky25

Градусники лопаются. Не выдерживают.

16:45 28 февраля

crazysun78

zenitoman, Один разбили, второй потеряли, а третий закатился куда то...

16:43 28 февраля

Andru_15

Да ясно уже что там холоднее -15. Так что перенос однозначно. Просто договариваются о новой дате.

16:43 28 февраля

pahom-17

ага..а часа через 2 потеплеет... весна завтра..)))

16:43 28 февраля

zenitoman

Уже 12 минут замеряют... Не умеют градусником пользоваться?

16:40 28 февраля

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