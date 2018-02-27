Матч "Амкар" - "Авангард" состоится по расписанию

Утром 27 февраля на стадионе "Звезда" состоялось предматчевое совещание перед игрой 1/4 финала Кубка России "Амкар" – "Авангард", сообщает пресс-служба пермяков. Представители команд и официальные лица встречи рассмотрели готовность арены и всех служб и приняли решение провести матч в назначенное время – сегодня в 17:30 по московскому времени.

"Амкар" сыграет в домашней, красно-черной, форме, футболисты "Авангарда" ­– в белой.