Матч "Амкар" - "Авангард" состоится по расписанию

Утром 27 февраля на стадионе "Звезда" состоялось предматчевое совещание перед игрой 1/4 финала Кубка России "Амкар" – "Авангард", сообщает пресс-служба пермяков. Представители команд и официальные лица встречи рассмотрели готовность арены и всех служб и приняли решение провести матч в назначенное время – сегодня в 17:30 по московскому времени.
"Амкар" сыграет в домашней, красно-черной, форме, футболисты "Авангарда" – в белой.
Матч "Амкар" – "Авангард" состоится по расписаниюhttps://t.co/gFUWKZtt7B pic.twitter.com/P43JkK9GQO– FC Amkar (@fc_amkar) 27 февраля 2018 г.
Бамбарбия Киркуду
А транслировать спидвей будут???
12:08
Trezvy
Пермь заваливает снегом, -16, а они собираются играть в футбол. Идиоты.
12:00
milanmilan
Пурга поможет амкару.
10:43
75serg75
ВПЕРЁД АВАНГАРД!!!!!!!!
10:36