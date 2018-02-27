10:20 | Футбол — Олимп Кубок России

Матч "Амкар" - "Авангард" состоится по расписанию

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Утром 27 февраля на стадионе "Звезда" состоялось предматчевое совещание перед игрой 1/4 финала Кубка России "Амкар""Авангард", сообщает пресс-служба пермяков. Представители команд и официальные лица встречи рассмотрели готовность арены и всех служб и приняли решение провести матч в назначенное время – сегодня в 17:30 по московскому времени.

"Амкар" сыграет в домашней, красно-черной, форме, футболисты "Авангарда" ­– в белой.

Дополнительная информация

http://www.fc-amkar.org/news/32835/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Бамбарбия Киркуду

А транслировать спидвей будут???

12:08

Trezvy

Пермь заваливает снегом, -16, а они собираются играть в футбол. Идиоты.

12:00

milanmilan

Пурга поможет амкару.

10:43

75serg75

ВПЕРЁД АВАНГАРД!!!!!!!!

10:36

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