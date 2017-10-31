14:31 | Футбол — Олимп Кубок России

Матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет в Самаре

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Матч четвертьфинала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" по результатам жеребьевки пройдет в Самаре. Об этом сообщает официальный сайт волжан.

В других четвертьфинальных парах согласно регламенту жеребьевка не нужна, дома сыграют команды премьер-лиги, которые провели больше матчей на выезде:

"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск),

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль),

"Тосно" (Ленинградская область) – "Луч-Энергия" (Владивосток).

Матчи 1/4 финала Кубка России запланированы на 28 февраля и 1 марта 2018 года.

 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?15594

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spartakmoskva63

Ближе к матчу скажут,что поле непригодно,и перенесут в Москву,ну или в Саранск.Расходимся,нас на...обманули.

14:56

werder63

Жеребьевка же в 15 часов)) Откуда известны результаты в 14.31 ??)))

14:47

rusfed 2.0

Гинер нагрел шары

14:47

shpasic

опять заговор!!!!

14:42