Матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" по результатам жеребьевки пройдет в Самаре. Об этом сообщает официальный сайт волжан.
В других четвертьфинальных парах согласно регламенту жеребьевка не нужна, дома сыграют команды премьер-лиги, которые провели больше матчей на выезде:
"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск),
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль),
"Тосно" (Ленинградская область) – "Луч-Энергия" (Владивосток).
Матчи 1/4 финала Кубка России запланированы на 28 февраля и 1 марта 2018 года.
spartakmoskva63
Ближе к матчу скажут,что поле непригодно,и перенесут в Москву,ну или в Саранск.Расходимся,нас на...обманули.
14:56
werder63
Жеребьевка же в 15 часов)) Откуда известны результаты в 14.31 ??)))
14:47
rusfed 2.0
Гинер нагрел шары
14:47
shpasic
опять заговор!!!!
14:42