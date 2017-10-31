Матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" по результатам жеребьевки пройдет в Самаре. Об этом сообщает официальный сайт волжан.

В других четвертьфинальных парах согласно регламенту жеребьевка не нужна, дома сыграют команды премьер-лиги, которые провели больше матчей на выезде:

"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск),

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль),

"Тосно" (Ленинградская область) – "Луч-Энергия" (Владивосток).

Матчи 1/4 финала Кубка России запланированы на 28 февраля и 1 марта 2018 года.