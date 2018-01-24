17:06 | Футбол — Олимп Кубок России

Мата встретится с Дональдом Трампом и Биллом Гейтсом

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата посетит международный экономический саммит, на котором будет присутствовать президент США Дональд Трамп, сообщает The Sun. Также форум посетят Билл Гейтс и Элтон Джон. Испанец будет присутствовать на саммите в качестве основателя фонда, который призывал футболистов и тренеров жертвовать 1 процент от зарплаты на благотворительность. В нем принимают участие 36 футболистов. Ранее The Guardian признала Мату человеком года за основание и продвижение фонда.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

примечательно, что "новость" в разделе "ОЛИМП КУБОК РОССИИ"

17:42

баламошка

С Трампом встретится, чтоб жинку его пощупать.

17:31