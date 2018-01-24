Мата встретится с Дональдом Трампом и Биллом Гейтсом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата посетит международный экономический саммит, на котором будет присутствовать президент США Дональд Трамп, сообщает The Sun. Также форум посетят Билл Гейтс и Элтон Джон. Испанец будет присутствовать на саммите в качестве основателя фонда, который призывал футболистов и тренеров жертвовать 1 процент от зарплаты на благотворительность. В нем принимают участие 36 футболистов. Ранее The Guardian признала Мату человеком года за основание и продвижение фонда.