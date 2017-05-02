21:19 | ФУТБОЛ — Кубок России

Массовая драка произошла на трибуне с фанатами "Локомотива" после финала Кубка России

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Драка между болельщиками вспыхнула на трибуне "Локомотива" после окончания финального матча Кубка России. Как информирует "Р-Спорт", в драке приняли участие около 30 человек, один из фанатов без сознания был госпитализирован сотрудниками скорой помощи. Сообщается, что конфликт удалось локализовать силами стюардов без вмешательства полиции.

Напомним, что "Локомотив" в финале Кубка России на стадионе "Фишт" в Сочи победил "Урал" со счетом 2:0. В концовке встречи на поле произошла массовая драка между футболистами.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170502/1119931555.html​

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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