Массимо Каррера: "Вылет 10 команд РФПЛ из Кубка России - огромный плюс для "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что доволен продлением контрактов полузащитника Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова, информирует ТАСС. Специалист подчеркнул, что команда постарается выиграть Кубок России.

– Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров продлили контракты со "Спартаком". Что скажете?

– Я доволен. Денис – капитан команды, Дмитрий – один из ее лидеров, оба являются важными игроками для "Спартака", вносят огромный вклад в игру. Я очень рад, что они подписали новые контракты.

– В 1/8 финала Кубка России вышли лишь шесть клубов высшего дивизиона. Это плюс для "Спартака"?

– Огромный плюс. Думаю, у каждой вылетевшей команды РФПЛ есть свои причины случившегося. Мы будем стараться подняться как можно выше в чемпионате, постараемся показать хороший уровень в Лиге чемпионов и, конечно же, постараемся победить в Кубке России, что является для нас конкретной целью.