18:32 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Массимо Каррера: "В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал решение о переносе матча 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов" из-за низкой температуры. По словам Карреры, проведение матча в таких условиях повышало риск получить травму игрокам обеих команд.

– Это не первый раз, когда переносят матч из-за мороза. В данном случае приняли правильное решение, комиссия хорошо сработала, – цитирует Карреру "Чемпионат". – В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков. Я доволен решением. Было невозможно играть.

Усложнит ли это календарь "Спартака", учитывая, что нужно искать новую дату для матча? Мы не играем в Лиге Европы, поэтому, я думаю, дата найдётся.

Что я могу сказать болельщикам? Я благодарю их за то, что они всегда рядом с командой. Это показатель любви, которую они испытывают к нам, я рад за это. 

Дополнительная информация

https://www.championat.com/football/news-3360235-karrera-v-takih-uslovijah-igrat-nelzja-otmena-matcha-s-kryljami-eto-pravilno.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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Dennnis2397777

Локо вздернет ссыкливых в выходные!

21:29 28 февраля

акробат

паровозники вас переедут

19:47 28 февраля

AKBI

Договорились бы с Зенитом... видать запа дло..

19:22 28 февраля

vaysman

ссы куны. поросята при минусе не выживают.

19:05 28 февраля

Доктор_Хряк

Умный тренер у нас . ЗЫ: а конебомжы пущай пищат, истерят и воняют. Им это только на пользу)))))

18:58 28 февраля

совва

быстрее на ровной поляне эти ного.опы травму получат

18:56 28 февраля

ЗЮК~

McNutter,зассал твою физиономию?

18:54 28 февраля

shpasic

вижу только, что есть теоретическая возможность сыграть 13-14 марта или 3-4 апреля. других "окон" нет.

18:51 28 февраля

McNutter

так и скажи что зассал

18:49 28 февраля

serzheo

Хнык, хнык.

18:43 28 февраля

delacrua

по сути клуб и болельщики тратили свои деньги на поездку в самару. и не спартак виноват что эта поездка вышла зря. рфс благодарите фанаты. мудко и прочих дилетантов. кто назначал на эти даты матчи.

18:41 28 февраля

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