Массимо Каррера: "В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал решение о переносе матча 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов" из-за низкой температуры. По словам Карреры, проведение матча в таких условиях повышало риск получить травму игрокам обеих команд.
– Это не первый раз, когда переносят матч из-за мороза. В данном случае приняли правильное решение, комиссия хорошо сработала, – цитирует Карреру "Чемпионат". – В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков. Я доволен решением. Было невозможно играть.
Усложнит ли это календарь "Спартака", учитывая, что нужно искать новую дату для матча? Мы не играем в Лиге Европы, поэтому, я думаю, дата найдётся.
Что я могу сказать болельщикам? Я благодарю их за то, что они всегда рядом с командой. Это показатель любви, которую они испытывают к нам, я рад за это.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/news-3360235-karrera-v-takih-uslovijah-igrat-nelzja-otmena-matcha-s-kryljami-eto-pravilno.html
Dennnis2397777
Локо вздернет ссыкливых в выходные!
21:29 28 февраля
акробат
паровозники вас переедут
19:47 28 февраля
AKBI
Договорились бы с Зенитом... видать запа дло..
19:22 28 февраля
vaysman
ссы куны. поросята при минусе не выживают.
19:05 28 февраля
Доктор_Хряк
Умный тренер у нас . ЗЫ: а конебомжы пущай пищат, истерят и воняют. Им это только на пользу)))))
18:58 28 февраля
совва
быстрее на ровной поляне эти ного.опы травму получат
18:56 28 февраля
ЗЮК~
McNutter,зассал твою физиономию?
18:54 28 февраля
shpasic
вижу только, что есть теоретическая возможность сыграть 13-14 марта или 3-4 апреля. других "окон" нет.
18:51 28 февраля
McNutter
так и скажи что зассал
18:49 28 февраля
serzheo
Хнык, хнык.
18:43 28 февраля
delacrua
по сути клуб и болельщики тратили свои деньги на поездку в самару. и не спартак виноват что эта поездка вышла зря. рфс благодарите фанаты. мудко и прочих дилетантов. кто назначал на эти даты матчи.
18:41 28 февраля