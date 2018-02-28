Массимо Каррера: "В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал решение о переносе матча 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов" из-за низкой температуры. По словам Карреры, проведение матча в таких условиях повышало риск получить травму игрокам обеих команд.

– Это не первый раз, когда переносят матч из-за мороза. В данном случае приняли правильное решение, комиссия хорошо сработала, – цитирует Карреру "Чемпионат". – В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков. Я доволен решением. Было невозможно играть.

Усложнит ли это календарь "Спартака", учитывая, что нужно искать новую дату для матча? Мы не играем в Лиге Европы, поэтому, я думаю, дата найдётся.

Что я могу сказать болельщикам? Я благодарю их за то, что они всегда рядом с командой. Это показатель любви, которую они испытывают к нам, я рад за это.