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18:29 | Футбол — Кубок России

Массимо Каррера: "Не стоит говорить, что в Кубке остался только "Спартак"


 
После вылета основных конкурентов &quot;Спартак&quot; стал главным претендентом на победу в Кубке России."Спартак": дорога к кубку полностью расчищена

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли его команда делать особую ставку на Кубок России. Красно-белые вышли в 1/8 финала турнира, победив "Кубань" (2:0).

В 1/16 финала Кубка вылетели 10 команд премьер-лиги, в том числе ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит".

– Из Кубка вылетели много сильных команд, – сказал Каррера. – Но не стоит говорить, что остался только "Спартак". Есть еще "Рубин", "Ростов". И есть команды, которые сумели выбить более именитых соперников. Будем ли делать особую ставку на Кубок? Мы одинаково хотим побеждать во всех матчах. Нужно выкладываться максимально всегда. А в конце сезона посмотрим, чего добились. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Открытая тренировка "Спартака". LIVE!

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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