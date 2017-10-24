Массимо Каррера: "Надеемся, что Ещенко успеет восстановиться к "Севилье"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 1/8 финала против "Спартака" из Нальчика отметил, что защитник Андрей Ещенко получил травму в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0), передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист также выразил надежду, что футболист успеет восстановиться к игре 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".

– У Ещенко проблема появилась уже на 10-й минуте матча с "Амкаром", но он вместо того, чтобы попросить замену, играл до конца тайма и усугубил свою ситуацию, - сказал Каррера. - Надеемся, что он успеет восстановиться к "Севилье".

Напомним, что матч "Спартак" Москва - "Спартак" Нальчик состоится 25 октября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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