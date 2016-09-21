Массимо Каррера: "Думаю, что результат справедлив"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 1/16 финала против "СКА-Хабаровска" (0:1) отметил, что в поражении виноваты все, в том числе и он. Специалист рассказал, что в этой встрече решил дать отдохнуть игрокам основного состава.
- Думаю, что результат справедлив, - цитирует клубная пресс-служба Карреру. - Хабаровчане больше хотели победить. Это футбол. Когда выходишь на поле без мотивации и играешь не на максимуме, можно уступить любому сопернику. Что ж, хороший урок для нас. Необходимо понимать, что всегда нужно отдаваться игре полностью. Действовать активно. Иначе есть риск стать средней командой.
- В старте не вышли Зобнин и Промес. В чем причина ротации состава?
- Они были уставшими. Решил дать этим футболистам возможность отдохнуть. Играли те, кто физически чувствовал себя лучше.
- Кто из игроков недоработал в матче?
- В поражении виноваты все. И я в том числе.
- "Спартак" во втором тайме выглядел хуже, чем в первом. С чем это связано? Возможно, с усталостью после дальнего перелета?
- Это не оправдание. Мы провели плохой матч. Дальний перелет здесь ни при чем.
John78
"Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 1/16 финала против "СКА-Хабаровска" (0:1) отметил, что в поражении виноваты все, в том числе и он." Что значит "в преддверии", они что уже до игры проиграли. Пишите грамотно, журналисты.
16:04
WayWayWay
Каррера оправдания не ищет! Это уже шаг вперёд!
16:03
Константин Срулевич Наумов
> Специалист рассказал, что в этой встрече решил дать отдохнуть игрокам основного состава. ///// Всё правильно сделал. Они же через 3 дня играют, устали...
15:51
Platinum1991
Спартак ПРОВАЛИЛ кубковую игру и в этом проигрыше должен ВИНИТЬ только самого себя! "СКА-Хабаровск" игры не показал, НО ЗАБИЛ единственный момент! А Спартак создал несколько моментов и должен был забивать, но НЕ ЗАБИЛ! Выручил вратарь "СКА-Хабаровск". Вытащил пару 100 процентных! В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ "СПАРТАК" ВЫЛЕТАЛ на стадии 1/16 ФИНАЛА почти ДЕСЯТЬ ЛЕТ тому НАЗАД. Вот так Спартак отмечает печальный КУБКОВЫЙ юбилей! Такое впечатление, что Спартак без лишних напряг решил переиграть "СКА-Хабаровск", но игроки соперника были ПРОТИВ такого расклада. Игроки "СКА-Хабаровск" отбивались и на контратаке забили ГОЛ и прошли дальше! Посмотрим, как дальше Спартак играть будет!!! В чемпионате ПОЛНЫЙ порядок, а в кубке случился БАРДАК!!! Благополучно вылетели и загремели под ска-хабаровские ФАНФАРЫ! На поле не было команды Спартак, а были одиночки, которые не смогли переломить ход матча. И как ИТОГ - вылет из розыгрыша Кубка России по футболу. ПЕЧАЛЬНО, но факт. Остался один чемпионат! А играть ещё МНОГО и до финиша далеко. За призы надо побороться, а если играть как со "СКА-Хабаровск", так Спартаку вообще можно и в Европу не попасть, да и без медалей остаться!
15:46
Излучение Промкооперации и Пищев
Справедлив... Зато в Оренбурге и с Локо не так справедлив...
15:46
Delavar-80
"Что ж, хороший урок для нас." - вы должны уже стать тогда академиками!
15:41
Odissevs
Тьфу.
15:33
mikeV
"хороший урок для нас" - сколько ж вам надо уроков-то?? "Иначе есть риск стать средней командой" - ну, судя по кубковым результатам, уже давно стали
15:25