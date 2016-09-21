Массимо Каррера: "Думаю, что результат справедлив"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 1/16 финала против "СКА-Хабаровска" (0:1) отметил, что в поражении виноваты все, в том числе и он. Специалист рассказал, что в этой встрече решил дать отдохнуть игрокам основного состава.

- Думаю, что результат справедлив, - цитирует клубная пресс-служба Карреру. - Хабаровчане больше хотели победить. Это футбол. Когда выходишь на поле без мотивации и играешь не на максимуме, можно уступить любому сопернику. Что ж, хороший урок для нас. Необходимо понимать, что всегда нужно отдаваться игре полностью. Действовать активно. Иначе есть риск стать средней командой.

- В старте не вышли Зобнин и Промес. В чем причина ротации состава?

- Они были уставшими. Решил дать этим футболистам возможность отдохнуть. Играли те, кто физически чувствовал себя лучше.

- Кто из игроков недоработал в матче?

- В поражении виноваты все. И я в том числе.

- "Спартак" во втором тайме выглядел хуже, чем в первом. С чем это связано? Возможно, с усталостью после дальнего перелета?

- Это не оправдание. Мы провели плохой матч. Дальний перелет здесь ни при чем.