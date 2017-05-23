Мануэл Фернандеш: "К сожалению, я был непосредственным участником драки в матче "Урал" - "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш выразил сожаление в связи с состоявшейся в финале Кубка России против "Урала" (2:0) потасовкой команд. Напомним, что в концовке встречи между защитником Артемом Фидлером и Фернандешем произошла перепалка, которая переросла в драку с участием капитана уральцев, Эдгара Манучаряна, Ари и Джефферсона Фарфана. Но главный арбитр встречи Алексей Николаев удалил четырех футболистов за потасовку, а Фернандеш избежал наказания.

– Игра против "Урала" в Кубке России была самой важной в сезоне, – цитирует Maisfutebol Фернандеша. – К ней мы подошли после серии неудач в чемпионате, поэтому победа в Кубке позволила нам дышать спокойней.

К сожалению, я стал непосредственным участником случившейся потасовки. Но мы были гораздо лучше соперника и одержали заслуженную победу. Я очень доволен как игрой команды, так и своим выступлением в решающем матче.

Артем Фидлер: "Фернандеша нужно было закопать прямо на поле"