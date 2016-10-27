Мануэл Фернандеш: "До прошлых выходных "Локомотив" чувствовал нервозность"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после гостевой победы в матче 1/8 финала Кубка России над "Крыльями Советов" (3:1) отметил, что важную роль в достижении успешного результата сыграло сильное начало встречи в исполнении железнодорожников. По словам португальца, до прошлых выходных команда испытывала некоторую нервозность.

- Матч получился тяжелым, хотя со стороны могло показаться иначе, - приводит официальный сайт "Локомотива" слова Фернандеша. - Важную роль сыграло удачное начало. Думаю, мы заслужили победу и выход в четвертьфинал. Мой гол? Все случилось очень быстро. Я оторвался от двух защитников, Майкон сделал хорошую передачу, после которой и возник голевой момент. Получилось пробить в девятку. Говорят, гол получился красивым!

- "Локомотив" одержал две победы над ЦСКА и "Крыльями".

- У нас отличный коллектив и, конечно, сейчас прекрасное настроение. Мы давно не побеждали - вплоть до прошлых выходных - и чувствовали некоторую нервозность. Нужно продолжать в том же духе. На поле все может измениться в любой момент, так что нужно показывать свою лучшую игру в каждой встрече.

- С каждым матчем вы играете все лучше. Можно ли сказать, что постепенно набираете оптимальные кондиции?

- Для меня, как и для любого футболиста, важно регулярно получать игровую практику. Чем чаще я выхожу на поле, тем лучше играю. Надеюсь, эта тенденция сохранится, и я продолжу приносить пользу клубу.