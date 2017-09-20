Мамаев и Вандерсон Масиэл - в старте "Краснодара" на матч с "Томью"

"Краснодар" объявил состав на матч 1/16 Кубка России против "Томи". Отметим, что в заявке на игру отсутствует нападающий Федор Смолов. В стартовом составе на поле появится полузащитник Павел Мамаев.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Адамов - Янбаев, Мартынович, Грицаенко, Рамирес - Ристич, Каборе, Жоаузинью - Мамаев, Лаборде, Вандерсон Масиэл.

Запасные: Латышонок, Стежко, Петров, Жигулев, Шишкин, Подберезкин, Окриашвили, Иван.

Отметим, что предстоящая игра станет для Жоаузинью 200-й в составе "быков". На матч против "Томи" он выведет команду с капитанской повязкой. В 199 предыдущих встречах на счету бразильца с российским паспортом 40 голов.