Мамаев и Классон - в старте "Краснодара" на матч с "Авангардом"

"Краснодар" объявил состав на матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против курского "Авангарда". С первых минут встречу начнут полузащитники Павел Мамаев и Виктор Классон.

Состав "Краснодара": Синицын - Марков, Мартынович, Фьолусон, Рамирес - Шишкин, Каборе, Мамаев - Стоцкий, Классон, Куэва.

Запасные: Крицюк, Адамов, Спайич, Петров, Катрич, Газинский, Сулейманов, Голубев, Онугха.

Состав "Авангарда": Чагров, Дашаев, Багаев, Никитин, Трошечкин, Акбашев, Батютин, Стеклов, Гоцук, Альшин, Земсков.

Запасные: Саутин, Федчук, Синяев, Касьян, Войнов, Руденко, Минаев.

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