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14:04 | Футбол — Кубок России

Малоян и Кутьин - в стартовом составе "Енисея" на матч против "Ахмата"


Стал известен стартовый состав "Енисея" на матч 1/16 финала Кубка России против "Ахмата". С первых минут на поле выйдут нападающие Артур Малоян и Александр Кутьин.

Полностью состав красноярской команды выглядит следующим образом: Чепчугов, Мильдзихов, Фатуллаев, Васильев, Чичерин, Исаев, Семакин, Ломакин, Сердеров, Кутьин, Малоян.

Встреча "Енисей" – "Ахмат" начнется в 15.00 по московскому времени.

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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