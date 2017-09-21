Малоян и Кутьин - в стартовом составе "Енисея" на матч против "Ахмата"

Стал известен стартовый состав "Енисея" на матч 1/16 финала Кубка России против "Ахмата". С первых минут на поле выйдут нападающие Артур Малоян и Александр Кутьин.
Полностью состав красноярской команды выглядит следующим образом: Чепчугов, Мильдзихов, Фатуллаев, Васильев, Чичерин, Исаев, Семакин, Ломакин, Сердеров, Кутьин, Малоян.
Встреча "Енисей" – "Ахмат" начнется в 15.00 по московскому времени.
Наш состав на сегодня! #ЕнисейАхмат pic.twitter.com/BOOXezeF11– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 21 сентября 2017 г.