Максимович дебютирует за "Спартак" в матче Кубка России против "Крыльев"

Стали известны составы "Крыльев Советов" и "Спартака" на матч 1/4 финала Кубка России. Новичок красно-белых Никола Максимович начнет встречу с первых минут.
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
"Крылья Советов": Конюхов - Зотов, Надсон, Таранов, Бурлак, Ятченко - Ланин, Башкиров, Чочиев - Самодин, Корниленко.
Запасные - Леонов, Гаджибеков, Соболев, Алиев, Кулик, Кленкин, Тихонов, Георгиевский.
"Спартак": Селихов - Ещенко, Кутепов, Максимович, Боккетти - Зобнин, Глушаков - Самедов, Пашалич, Комбаров - Луиз Адриану.
Запасные - Ребров, Максименко, Петкович, Промес, Фернанду, Бакаев, Ханни, Игнатов, Рассказов, Роша.
Матч должен начаться в 17.30 по московскому времени, но существует вероятность переноса игры из-за мороза. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.
faraleks
Вот и дебют состоялся, не сыграв ни одной минуты. Рыбалка удалась на славу
17:04 28 февраля
shpasic
да, сейчас Спартак улетит в связи с переносом игры, а Максимыча оставит, чтобы его там в Самаре поломали.
16:58 28 февраля
Serenky25
Если его щас сломают будет замечательный арендный ход. Ну и у него Московские каникулы.
16:43 28 февраля