16:38 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Максимович дебютирует за "Спартак" в матче Кубка России против "Крыльев"

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Стали известны составы "Крыльев Советов" и "Спартака" на матч 1/4 финала Кубка России. Новичок красно-белых Никола Максимович начнет встречу с первых минут. 

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": Конюхов - Зотов, Надсон, Таранов, Бурлак, Ятченко - Ланин, Башкиров, Чочиев - Самодин, Корниленко. 

Запасные - Леонов, Гаджибеков, Соболев, Алиев, Кулик, Кленкин, Тихонов, Георгиевский.

"Спартак": Селихов - Ещенко, Кутепов, Максимович, Боккетти - Зобнин, Глушаков - Самедов, Пашалич, Комбаров - Луиз Адриану. 

Запасные - Ребров, Максименко, Петкович, Промес, Фернанду, Бакаев, Ханни, Игнатов, Рассказов, Роша.

Матч должен начаться в 17.30 по московскому времени, но существует вероятность переноса игры из-за мороза. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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faraleks

Вот и дебют состоялся, не сыграв ни одной минуты. Рыбалка удалась на славу

17:04 28 февраля

shpasic

да, сейчас Спартак улетит в связи с переносом игры, а Максимыча оставит, чтобы его там в Самаре поломали.

16:58 28 февраля

Serenky25

Если его щас сломают будет замечательный арендный ход. Ну и у него Московские каникулы.

16:43 28 февраля

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