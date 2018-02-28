Максимович дебютирует за "Спартак" в матче Кубка России против "Крыльев"

Стали известны составы "Крыльев Советов" и "Спартака" на матч 1/4 финала Кубка России. Новичок красно-белых Никола Максимович начнет встречу с первых минут.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": Конюхов - Зотов, Надсон, Таранов, Бурлак, Ятченко - Ланин, Башкиров, Чочиев - Самодин, Корниленко.

Запасные - Леонов, Гаджибеков, Соболев, Алиев, Кулик, Кленкин, Тихонов, Георгиевский.

"Спартак": Селихов - Ещенко, Кутепов, Максимович, Боккетти - Зобнин, Глушаков - Самедов, Пашалич, Комбаров - Луиз Адриану.

Запасные - Ребров, Максименко, Петкович, Промес, Фернанду, Бакаев, Ханни, Игнатов, Рассказов, Роша.

Матч должен начаться в 17.30 по московскому времени, но существует вероятность переноса игры из-за мороза. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.