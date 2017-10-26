Максименко рассказал, что говорил Каррера в перерыве матча с Нальчиком

19-летний голкипер "Спартака" Александр Максименко, дебютировавший за основной состав команды в кубковом матче с нальчикским "Спартаком", в интервью "СЭ" рассказал, что говорил главный тренер Массимо Каррера в перерыве встречи.

– Массимо Каррера на пресс-конференции признался, что в перерыве сказал команде в лицо все, что он думает о ней по первому тайму. Вам тоже от него досталось?

– Каррера обращался ко всей команде. Получается, мне тоже где-то досталось.

– Тренер призывал всех проснуться и играть на максимуме?

– Совершенно верно. Он сказал, что с любой командой нужно выкладываться на 100 процентов. И не важно, из какой лиги соперник.

– А после матча что лично вам сказал итальянский специалист?

– Просто поздравил с дебютом. Сказал, что все хорошо. (Виталий АЙРАПЕТОВ)