21:17 | Футбол — Кубок России

Максименко рассказал, что говорил Каррера в перерыве матча с Нальчиком


19-летний голкипер "Спартака" Александр Максименко, дебютировавший за основной состав команды в кубковом матче с нальчикским "Спартаком", в интервью "СЭ" рассказал, что говорил главный тренер Массимо Каррера в перерыве встречи. 

 
Среда. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Спартак&quot; Нч - 5:2. Александр МАКСИМЕНКО (в центре) получает поздравления от Ильи КУТЕПОВА (№29) и Георгия ДЖИКИИ после дебюта в главной команде красно-белых.Александр Максименко: "Селихов сказал: "Ну вот, а ты боялся"

– Массимо Каррера на пресс-конференции признался, что в перерыве сказал команде в лицо все, что он думает о ней по первому тайму. Вам тоже от него досталось?

– Каррера обращался ко всей команде. Получается, мне тоже где-то досталось.

– Тренер призывал всех проснуться и играть на максимуме?

– Совершенно верно. Он сказал, что с любой командой нужно выкладываться на 100 процентов. И не важно, из какой лиги соперник.

– А после матча что лично вам сказал итальянский специалист?

– Просто поздравил с дебютом. Сказал, что все хорошо. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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