Максименко и Давыдов - в стартовом составе "Спартака" на матч со "Спартаком" из Нальчика

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика. С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Пашалич, Глушаков (к), Мельгарехо, Педру Роша, Давыдов, Луиз Адриану.

Запасные: Селихов, Таски, Джикия, Щербаков, Рассказов, Фернанду, Самсонов, Бакаев, Попов, Промес.

Матч "Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик состоится сегодня, 25 октября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.