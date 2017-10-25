18:00 | Футбол — Кубок России

Максименко и Давыдов - в стартовом составе "Спартака" на матч со "Спартаком" из Нальчика

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика. С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Пашалич, Глушаков (к), Мельгарехо, Педру Роша, Давыдов, Луиз Адриану.

Запасные: Селихов, Таски, Джикия, Щербаков, Рассказов, Фернанду, Самсонов, Бакаев, Попов, Промес.

Матч "Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик состоится сегодня, 25 октября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Спартак М - Спартак Нч

 

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Random_90

Запасайтесь валидолом это называется. Эксперименты до добра не доводят.

18:26

Serenky25

Месси в основе!!!

18:26