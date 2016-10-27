Максим Деменко: "Кержаков сыграл чисто!"

Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко выразил мнение, что арбитр Владимир Москалев ошибся, удалив Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России против "Анжи" (0:4). Голкипер был изгнан с поля за фол "последней надежды" при счете 0:1 в начале второго тайма.

– "Зениту" не хватило настроя, – сказал Деменко. – Вероятно, они решили, что соперник не так силен и что преодолеют "Анжи" с легкостью. Противник сине-бело-голубых, напротив, доказал, что готов ко всем матчам.

Удаление голкипера Кержакова вызывает вопросы. На повторе видно, что Михаил до игрока не дотронулся. Движение руки было, а касания – нет. Кержаков сыграл чисто. Возможно, этот момент стал переломным для "Зенита". Возможно, главный арбитр чего-то не увидел, но боковой–то судья должен был помочь. Что касается ошибок питерцев, думаю, что третьего гола можно было бы избежать. Кроме того, был не реализованный момент Артемом Дзюбой. Для подопечных Мирчи Луческу эта игра станет уроком. (Любовь КОНЯЕВА)