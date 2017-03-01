Максим Бузникин: "Краснодар" в матче с "Уралом" подумал, что все сделано, и поплатился"

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин отметил, что игроки команды рано расслабились в матче 1/4 финала Кубка России против "Урала". Кубанцы к 33-й минуте повели 3:0, но пропустили трижды, а затем уступили в серии пенальти. На 89-й минуте Федор Смолов не реализовал 11-метровый удар.

- Такое бывает, это футбол, - цитирует "Р-Спорт" Бузникина. - Неожиданный матч. Тут все стандартно – если расслабляешься, футбол сразу наказывает. Вот это и произошло. Сделали все в первом тайме, расслабились и перестали играть, подумав, наверное, что все сделано, и поплатились за это. А потом уже тяжело, потом отвернулась фортуна.

То, что Федор не реализовал пенальти, не настораживает. По большому счету у каждого спортсмена бывают такие черные дни. Надо просто сейчас сделать выводы и тщательнее готовиться. Без падений и провалов не бывает взлетов. Надо сделать выводы, и впереди нас ждет важная игра.