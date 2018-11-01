Магомед Адиев: "После прошлого матча со "Спартаком" ушли с чувством недосказанности"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил о намерении взять реванш у "Спартака" в 1/8 финала Олимп-Кубка России. В августе в матче чемпионата России махачкалинцы уступили 0:1.

- Кубок нужен однозначно. Прошлый раз, когда играли со "Спартаком" в чемпионате, покинули стадион с чувством недосказанности. Поэтому очень хотелось сюда вернуться и показать себя немного в другом ракурсе, - сказал Адиев во флеш-интервью перед матчем.

"Спартак" - "Анжи": Олимп-Кубок России, 1/8 финала, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (время московское)