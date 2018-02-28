Луиз Адриану: "В Самаре очень холодно, но я "стронг"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что его не смущает холодная погода в Самаре. Бразилец прилетел вместе с командой на матч 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Во время посадки в аэропорту температура воздуха была минус 18 градусов.

- Долетели нормально. Чуть-чуть поспал. Здесь очень холодно. Очень холодне. Но не смущает. Я "стронг", - заявил Адриану на русском языке.