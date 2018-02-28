Луиз Адриану: "В Самаре очень холодно, но я "стронг"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что его не смущает холодная погода в Самаре. Бразилец прилетел вместе с командой на матч 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Во время посадки в аэропорту температура воздуха была минус 18 градусов.
- Долетели нормально. Чуть-чуть поспал. Здесь очень холодно. Очень холодне. Но не смущает. Я "стронг", - заявил Адриану на русском языке.
Луис @LuizAdriano_9 Адриано - о "минус 18" в Самаре: "Очень холодно, очень!" 🤔– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 февраля 2018 г.
🎥 "Спартак" прилетел на матч с "Крыльями Советов" ✈️💨#Спартак #КубокРоссии #Spartak pic.twitter.com/95HagmnRka
sergey636
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://abrevia.me/nanoplenka и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
03:25
SS-1525-Sergey
Хоть бы перевели, он не сильный, он в стрингах!
01:47