00:45 | Футбол — Олимп Кубок России

Луиз Адриану: "В Самаре очень холодно, но я "стронг"

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что его не смущает холодная погода в Самаре. Бразилец прилетел вместе с командой на матч 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Во время посадки в аэропорту температура воздуха была минус 18 градусов.

- Долетели нормально. Чуть-чуть поспал. Здесь очень холодно. Очень холодне. Но не смущает. Я "стронг", - заявил Адриану на русском языке.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/968576718322786305

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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sergey636

Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://abrevia.me/nanoplenka и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!

03:25

SS-1525-Sergey

Хоть бы перевели, он не сильный, он в стрингах!

01:47

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