20:45 | ФУТБОЛ — Кубок России

Луческу не подтвердил интерес "Зенита" к Беленову и Тигиеву

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в матче 1/8 финала Кубка России от "Анжи" (0:4) опроверг информацию об интересе к игрокам махачкалинской команды Александру Беленову и Георгию Тигиеву, передает из Каспийска корреспондент "СЭ" Сергей Цимерман. При этом специалист отметил, что оба игрока выступают на хорошем уровне.

– Российские издания пишут об интересе к Беленову и Тигиеву. Правда ли это? И как вам игра Юрченко?

– Это не соответствует действительности. Я об этом не знаю. Если говорить об их уровне, то они очень хорошие игроки. У "Анжи" два хороших голкипера – и Беленов, и Юрченко, который сегодня показал высокий уровень.

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

Материалы REN-TV

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