"Луч-Энергия" выбил "Енисей" из Кубка России

"Луч-Энергия" в матче 1/8 финала Кубка России обыграл "Енисей" со счетом 2:1. Победный гол забил Антон Килин на 71-й минуте встречи.

Соперник "Луча-Энергии" по 1/4 финала турнира определится в матче "Томь" - "Тосно".

Кубок России

1/16 финала

"Луч-Энергия" - "Енисей" - 2:1 (1:0)

Голы: Пономаренко, 19 (1:0). Камеш, 57 (1:1). Килин, 71 (2:1).

"Луч-Энергия" (Владивосток): Шамов, Марущак, Насадюк, Тихий, Празновски, Фомин, Пономаренко, Килин (Маляка, 82), Носов (Мязин, 87), Гелоян, Хлебородов (Гордиенко, 60).

"Енисей" (Красноярск): Чепчугов, Рожков, Васильев, Чичерин, Харитонов (Козлов, 53), Новиков, Фатуллаев, Сердеров, Ломакин, Кутьин (Иванов, 69), Малоян (Камеш, 54).

Предупреждения: Пономаренко, 16. Гелоян, 87.

Судьи: Анопа (Благовещенск). Елеференко, Еремин (все Москва).

25 октября. Владивосток. Стадион "Динамо".